أستراليا تحبط مخططاً إرهابياً

المصدر: Ⅶ سيدني - رويترز

قالت شرطة مكافحة الإرهاب في أستراليا إنها اعتقلت ثلاثة رجال في مداهمات بمدينة سيدني، أمس، وأحبطت مخططاً مستلهماً من فكر تنظيم داعش لشن هجمات على عدد من المباني العامة والسفارات. ووجهت السلطات اتهامات إلى اثنين من المحتجزين، أحدهما عمره 20 عاماً، والآخر 23 عاماً، بالانتماء إلى تنظيم داعش، وهي جريمة بموجب القوانين الأسترالية. واتُّهم الأول بالتخطيط لهجوم سيدني الذي قالت الشرطة إنه كان في مراحله الأولى. وقال إيان مكارتني، مساعد مفوّض الشرطة الاتحادية الأسترالية، للصحافيين في سيدني: «كان لديهم عدد من الأهداف تضم مراكز للشرطة ومنشآت دفاعية وسفارات ومجالس ومحاكم وكنائس».

وأضاف أن الشرطة نفّذت الاعتقالات، لأنها جمعت ما يكفي من الأدلة لتوجيه اتهامات، ولم تخض في التفاصيل. ووُجّهت إلى شخص ثالث عمره 30 عاماً اتهامات بالاحتيال فيما يتعلق بمزايا الرعاية الاجتماعية.

وأكد مكارتني أن السلطات ظلت تتعقب المتهم بالتخطيط للهجوم منذ منتصف 2018 عندما لفت الانتباه إليه بسفره إلى لبنان. وقد يحكم عليه بالسجن مدى الحياة في حالة إدانته في حين يواجه الآخران عقوبات بالحبس مدة قد تصل إلى عشر سنوات.