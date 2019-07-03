18 قتيلاً و4 مفقودين بهجوم على معسكر في النيجر

المصدر: نيامى - أ.ف.ب

قُتل 18 جندياً وفُقد أربعة، جراء هجوم نفّذه متطرّفون على معسكر تابع لجيش النيجر، في منطقة إيناتيس قرب الحدود مع مالي، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع في بيان، أمس. وجاء في البيان: «في الأول من يوليو، صدّ مركز إيناتيس العسكري المتقدّم، على الحدود مع مالي، هجوماً نفّذه عناصر إرهابيون، نأسف لسقوط 18 قتيلاً، وفقدان أربعة أشخاص، من جهة العدو، شُلت حركة عدد من الإرهابيين، ودُمرت شاحنة بضربات جوية، بالإضافة إلى تدمير آليتين في داخلهما انتحاريون».

وأوضح البيان أنّ الهجوم بدأ بتفجير آليتين في داخلهما انتحاريون في مدخل المعسكر، تبعه إطلاق إرهابيين على متن دراجات نارية النار، سمح التصدي للهجوم مع دعم جوي من الشركاء الفرنسيين والأمريكيين بدفع العدو خارج الحدود. ولفت إلى أنّ عمليات التمشيط مستمرة.