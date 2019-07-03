وزيرة دفاع ألمانيا ترأس المفوضية الأوروبية

المصدر: Ⅶ برلين - وكالات

وقع الخيار على وزيرة الدفاع الألمانية أورسولا فون دير ليين، لتسلم رئاسة المفوضية الأوروبية، وأكثر ما هو معروف عنها قربها من أنغيلا ميركل ودفاعها الشديد عن التجربة الوحدوية الأوروبية. وحظيت فون دير ليين بدعم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وأعلن رئيس المفوضية دونالد توسك، على «تويتر»، أن هذا القرار جاء خلال القمة الطارئة للاتحاد الأوروبي المنعقدة في بروكسل. ولا يزال من غير المؤكد ما إذا كانت السياسية المنتمية إلى حزب المستشارة أنغيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، ستحظى بموافقة الأغلبية اللازمة من أعضاء البرلمان الأوروبي لتتولى منصب رئيس المفوضية، وذلك في ظل إعلان الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي في البرلمان عن شعورها بخيبة أمل عميقة تجاه ترشيح فون دير لاين للمنصب.

بدورها، أوضحت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أنها امتنعت عن التصويت على تسمية وزيرة دفاعها أورزولا فون دير لاين لرئاسة المفوضية الأوروبية، لعدم وجود اتفاق داخل الائتلاف الحاكم في برلين حول هذا الأمر. وأضافت ميركل أن الدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وافقت على تسمية فون دير لاين. ورحبت بتسمية السياسية المنتمية إلى حزبها المسيحي الديمقراطي.