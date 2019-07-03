على إيقاع التوترات.. خامنئي يطيح بقائدين عسكريين كبيرين

المصدر: Ⅶ طهران - وكالات

أقال المرشد الإيراني، علي خامنئي، قائد مليشيات الباسيج التابعة للحرس الثوري، غلام حسين غيب برور، ونائب قائد أركان القوات المسلحة عطاء الله صالحي. ووفقاً لوكالة الأنباء الإيرانية «إرنا»، فقد أصدر خامنئي أمراً بتعيين العميد محمد رضا آشتياني، بمنصب نائب رئيس الأركان، وغلام رضا سليماني، بمنصب قائد الباسيج.

وذكرت الوكالة أن خامنئي أشار إلى «كفاءات ومؤهلات» آشتياني، داعياً إياه إلى «بذل الجهود المطلوبة للارتقاء بالمستوى الدفاعي والأمني للقوات المسلحة، بالاستفادة من الخبرات النخبوية والعلمية».

تأتي هذه التغييرات، ضمن تصاعد التوتر بين إيران وأمريكا، على خلفية تزايد تهديدات الحرس الثوري وأعماله العدائية في المنطقة، وتهديد طهران بالخروج من الاتفاق النووي.