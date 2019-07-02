بنس يلغي رحلة بسبب طارئ غير معروف

المصدر: وكالات

ألغى نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس بشكل مفاجئ الثلاثاء رحلة مقررة مسبقا إلى ولاية نيو هامبشر، ما أثار تكهنات حول ما اعتبرته تقارير اعلامية بأنه "حالة طارئة".

وذكرت قناة فوكس نيوز ووسائل إعلام أخرى أنه تم ابلاغ جمهور في نيو هامبشر كان ينتظر القاء بنس لخطاب حول إدمان المخدرات بأن نائب الرئيس "استدعي مجددا" الى واشنطن.

وأشارت التقارير إلى حالة طارئة لم يتم تحديدها.

وقللت أليسا فرح المتحدثة باسم بنس من شأن الحادثة وقالت إنه "ليس هناك ما يستدعي القلق"، لافتة الى انه لم يتم استدعاؤه الى واشنطن لانه لم يغادرها أصلا.

وقالت فرح "لقد استجد شيء تطلب بقاء نائب الرئيس في واشنطن. ليس هناك ما يدعو الى القلق، وهو يتطلع إلى إعادة جدولة رحلته إلى نيو هامبشر في القريب العاجل".