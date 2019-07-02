إصابة متحدثة البيت الأبيض بكدمات في مشاجرة بين حراس كيم ومراسلين

المصدر: البيان الإلكتروني

أصيبت ستيفاني غريشام المتحدثة الجديدة باسم البيت الأبيض، بكدمات في أول مهامها الرسمية، إثر اندلاع مشاجرة بين حراس الأمن الكوريين الشماليين والمراسلين الذين حاولوا الاقتراب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون خلال مصافحتهما في المنطقة المنزوعة السلاح.

وتُشير التقارير إلى أن الواقعة بدأت حين سعت غريشام، التي تشغل كذلك منصب مدير الاتصالات بالبيت الأبيض، لمساعدة أعضاء السلك الصحافي بالبيت الأبيض للتمركز في مواقع جيدة من أجل تغطية اللحظة التاريخية بين ترمب وكيم، قبل أن تنتهي هذه المساعي بضربها من جانب الحراس، بحسب وكالة «أسوشييتد برس» للأنباء.

بالفيديو.. إصابة متحدثة البيت الأبيض بكدمات في مشاجرة بين حراس كيم ومراسلينhttps://t.co/RCytmYDucb#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/tDJjD3jwGV — صحيفة البيان (@AlBayanNews) July 2, 2019

ولم يتضح بعد ما إذا كانت غريشام بحاجة إلى عناية طبية أو ما إذا كان أي شخص آخر قد أصيب أو احتجز على أيدي الحراس، بحسب صحيفة الشرق الأوسط.

وكانت السيدة الأولى في الولايات المتحدة ميلانيا ترمب، قد أعلنت، قبل أيام، أنه وقع الاختيار على غريشام لتكون المتحدثة الجديدة للبيت الأبيض، خلفاً لسارة هوكابي ساندرز، التي من المقرر أن تغادر منصبها نهاية الشهر الحالي.

وتحظى غريشام التي عملت من قبل متحدثة رسمية باسم ميلانيا ترمب، باحترام كبير من قبل الرئيس ترامب والسيدة الأمريكية الأولى، وعملت كمساعد صحافي لحملة ترامب، ثم ترقت إلى منصب نائب المتحدث باسم للبيت الأبيض.