ترامب أول رئيس أمريكي يطأ أرض كوريا الشمالية

المصدر: عواصم - وكالات

وطئ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أرض كوريا الشمالية، في حادثة نادرة جعلته أول رئيس أمريكي يدخل أراضي الشطر الشمالي. وتصافح ترامب ونظيره الكوري الشمالي كيم جونغ أون في الشطر الجنوبي من المنطقة منزوعة السلاح، قبل أن يسير خطوات داخل الشطر الشمالي.

وعبّر ترامب وكيم خطاً عسكرياً لترسيم الحدود إلى أراضي الشمال لفترة وجيزة، قبل أن يعبرا معاً بعد لحظات إلى كوريا الجنوبية، وينضم إليهما الرئيس الكوري الجنوبي مون - جيه إن في حوار قصير، ليصبح ذلك أول لقاء على الإطلاق يجمع الزعماء الثلاثة.

وأعرب ترامب عن «شعور رائع» بأنّ يكون أول رئيس للولايات المتحدة يطأ كوريا الشمالية بقدميه، مشيداً بالصداقة العظيمة مع كيم، مشيراً إلى أنّ لقاءه مع كيم «يوم عظيم بالنسبة إلى العالم». وأضاف: «عبور هذا الخط كان شرفاً عظيماً».

واستأذن ترامب زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون قبل عبور خط الحدود.

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