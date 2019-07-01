المصدر: نيويورك - وكالات

أقرّ ثلاثة شباب أمريكيين، بأنهم خططوا لشن هجوم على بلدة يسكنها مسلمون وسط ولاية نيويورك. وألقي القبض على الشباب الثلاثة، وأعمارهم 19 و20 عاماً، في يناير الماضي، ومعهم فتى رابع قاصر، ووجهت لهم تهمة التخطيط لمهاجمة بلدة إسلامبرغ، حيث يعيش نحو 200 شخص، وهي تقع في مقاطعة ديلاوير، على مسافة 280 كلم إلى الشمال الغربي من مدينة نيويورك. وتقول الشرطة، إنها عثرت على 23 بندقية وثلاث عبوات ناسفة بدائية الصنع.

وتم الكشف عن المخطط الإرهابي بعدما أبلغ طالب بنفس المؤسسة التعليمية التي يدرسون بها المسؤولين بأنه سمع تعليقاً مثيراً للشبهات من جانب أحد المتهمين أثناء الغداء. واعترف فينسنت فيترومايل بالذنب في محاولة حيازة سلاح لأغراض إجرامية.