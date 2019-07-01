مقتل 8 من موظفي لجنة الانتخابات بهجوم في أفغانستان

المصدر: كابول - وكالات

قُتل ثمانية على الأقل من موظفي لجنة الانتخابات المستقلة في أفغانستان، في هجوم لحركة طالبان على مكتب اللجنة بمنطقة معروف في إقليم قندهار جنوب أفغانستان، أمس، طبقاً لما ذكره قائد الشرطة الإقليمية، تدين خان، حسب قناة «طلوع نيوز» التلفزيونية الأفغانية.

وأضاف خان، أن أربع سيارات طراز، «هامفي» مليئة بالمتفجرات، تم تفجيرها من قبل عناصر طالبان خلال الهجوم. وقال رئيس مكتب اللجنة بالإقليم، هاشم دوراني، إنّ الذين قُـتلوا في الهجوم موظفون بالمكتب الإقليمي للجنة. وتابع، إن الموظفين كانوا يقومون بعملية تسجيل الناخبين التي انتهت أول من أمس. وتابع خان، إن قوات الأمن تكبدت خسائر خلال الهجوم، لكنه لم يكشف عن تفاصيل بشأن ذلك.

بدوره، قال عضو المجلس الإقليمي، أمين الله أيودين، إن مسلحي طالبان هاجموا أيضاً قاعدة عسكرية في منطقة «إمام صاحب» بإقليم قندز، ما أسفر عن مقتل 12 جندياً على الأقل واحتجاز 16 آخرين على الأقل. وأضاف، إن الهجوم بدأ بعد منتصف الليلة قبل الماضية واستمر حتى الصباح. وأكد عضو آخر من المجلس الإقليمي أيضاً وقوع الهجوم، لكنه لم يكشف عن تفاصيل.

إلى ذلك، ذكرت وزارة الدفاع الأفغانية، أن 73 مسلحاً قُتلوا وأصيب 31 آخرين في 94 عملية مشتركة وخاصة نفذتها قوات الأمن الأفغانية ضد المسلحين في الساعات الـ24 الماضية في البلاد، طبقاً لما ذكرته وكالة «خاما برس» الأفغانية للأنباء. وقالت وزارة الدفاع، إنّ قوات الأمن نفذت 13 عملية مشتركة و81 عملية خاصة لقمع المسلحين، فيما نفذ سلاح الجو 22 غارة جوية لدعم القوات البرية.