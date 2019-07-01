بلدية باريس تعتزم إطلاق اسم «أورشليم» على إحدى الساحات

المصدر: باريس - وكالات

تعتزم بلدية باريس تسمية إحدى ساحات العاصمة الفرنسية بـ«ساحة أورشليم».

وعبّر النشطاء فلسطينيون، في بيان أمس، عن رفضهم مبادرة بلدية باريس ممثلة برئيستها، آن هيدالغو، التي «استجابت لطلب المجلس الكنسي اليهودي بتدشين الساحة الجديدة» التي تحمل اسم «أورشليم». وتابع أن القرار «وصمة عار للسياسة الفرنسية تجاه الفلسطينيين ككل والمقدسيين بشكل خاص».

وتوجه النشطاء برسالة إلى أصدقاء فلسطين في فرنسا، طالبين منهم منع ووقف تنفيذ هذا القرار «الذي يتحدى وجودهم في القدس كفلسطينيين مقدسيين بمكوناتهم كافة»، وقالوا: «لا يمكن أن ننسى ما قدمه المتضامنون الفرنسيون من أفراد ومؤسسات على مدى السنوات الماضية لخدمة القضية الفلسطينية ولخدمة الفلسطينيين خاصة».