ترامب يصل سيئول ويخطط للقاء كيم

المصدر: سيئول - وكالات

وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، إلى كوريا الجنوبية، حيث يخطط لزيارة المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين. وذكرت وكالة أنباء أسوشيتد برس أنه من المحتمل أن يعقد ترامب اجتماعاً مع زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، خلال هذه الزيارة.

ووصل ترامب إلى كوريا الجنوبية قادماً من مدينة أوساكا اليابانية، حيث شارك هناك في فعاليات قمة مجموعة العشرين. وعرض ترامب أثناء وجوده في اليابان عقد لقاء مع زعيم كوريا الشمالية في المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين.

وقال ترامب في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «أعرض على الزعيم الكوري الشمالي عقد لقاء في المنطقة الحدودية منزوعة السلاح.. أريد إلقاء التحية عليه ومصافحته». وقال ترامب إن كوريا الشمالية ردت بـ «موافقة شديدة» على الدعوة للقاء كيم. وفي 23 يونيو الجاري، تلقى الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون رسالة من ترامب، وصفها بأنها «ذات مضمون جيد». والتقى كيم وترامب مرتين، الأولى في هانوي فبراير الماضي، والثانية في سنغافورة يونيو 2018، لكنهما لم يتوصلا إلى اتفاق.