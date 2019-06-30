انهيار جدار يودي بحياة 15 هندياً بينهم 3 أطفال

المصدر: نيودلهي - وكالات

قال مسؤول في إدارة الإطفاء إن ما لا يقل عن 15 شخصاً، بينهم ثلاثة أطفال، لقوا حتفهم بعدما انهار جدار مجاور لموقع بناء على أكواخ مؤقتة للعمال في مدينة بوين غربي الهند عقب أمطار غزيرة.

وأضاف أن عائلات عمال البناء كانت في نومها في تلك الأكواخ عندما انهار الجدار في الصباح الباكر.

وقال: «نحاول إنقاذ الأشخاص المحاصرين تحت الجدار والوحل، أنقذنا ثلاثة عمال». وأضاف مسؤول في حكومة مدينة بوين إن المدينة، التي تضم بعض شركات تكنولوجيا المعلومات والسيارات، تعرضت لأمطار غزيرة منذ يوم الجمعة، وقد تكون أثرت في «الجدار الرديء البناء». وتشهد الهند سنوياً حوادث انهيار للمباني والجدران تسفر عن سقوط ضحايا خلال موسم الأمطار بين يونيو وسبتمبر، وتؤثر الأمطار في أساسات المباني الرديئة البناء.