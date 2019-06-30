مقتل وإصابة 14 شخصاً في هجوم جنوب الفلبين

المصدر: مانيلا - وكالات

أعلن الناطق باسم الجيش في الفلبين رامون زاغالان، أن 5 أشخاص بينهم مدنيان قتلوا جراء هجوم استهدف وحدة لمكافحة الإرهاب في جزيرة غولو جنوب البلاد، وأوضح الناطق أن الهجوم أدى إلى إصابة 9 آخرين. مؤكداً أن الهجوم يهدف إلى إرباك العمليات الأمنية المكثفة بعد تحقيق تقدم أمني في هذه المنطقة مؤخراً. من جانبه، قال الناطق العسكري المحلي أرفين أرسيناس: «لا نستبعد احتمال وقوف جماعة أبو سياف خلف العملية، غير أنّه لم يتمكن من تحديد نوعية المتفجرات المستخدمة».

وتنشط في جنوب الفلبين جماعات مسلّحة عدة من أخطرها جماعة أبو سياف التي غالباً ما تقوم بعمليات خطف لأجانب للمطالبة بفدية مالية، وأعدمت الجماعة مراراً رهائن بقطع الرأس، وقد أعلنت مبايعتها لتنظيم داعش الإرهابي.