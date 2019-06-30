موجة حر تقتل 7 أشخاص وتشعل حرائق في فرنسا

المصدر: باريس - وكالات

استمرت موجات الحرارة غير المسبوقة في أوروبا وسط توقعات بانكسارها خلال الساعات المقبلة، وفيما بذل مئات من رجال الإطفاء جهوداً مضنية أمس لاحتواء حرائق غابات في جنوب فرنسا، أودت موجة الحر الشديد بحياة أربعة أشخاص في فرنسا وثلاثة أشخاص في إيطاليا.

وقالت خدمات الطوارئ إن عشرات الحرائق في منطقة جار الفرنسية أتت على 1500 فدان من المزروعات، كما دمرت عدة مبانٍ وسيارات، حيث سجلت درجة الحرارة أعلى مستوياتها يوم الجمعة، وبلغت 45.9 درجة مئوية.

وحشدت السلطات 700 رجل إطفاء واستعانت بعشر طائرات في منطقة جار لمكافحة الحرائق التي تسبب بعضها في إغلاق أجزاء من طرق سريعة لفترة من الوقت. وأفادت تقارير بإصابة عدد من رجال الإطفاء، لكن الإصابات غير خطيرة.