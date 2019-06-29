ترامب يريد مقابلة كيم لمدة دقيقتين وكوريا ترد

المصدر: وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، إنه يود لقاء الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، في مطلع هذا الأسبوع، في المنطقة المنزوعة السلاح الواقعة على الحدود بين الكوريتين.

ومن المقرر أن يصل ترامب إلى كوريا الجنوبية، في وقت لاحق السبت، بعد الانتهاء من قمة مجموعة العشرين التي تستضيفها مدينة أوساكا اليابانية.

وقال ترامب على تويتر: "أثناء وجودي هناك، إذا رأى زعيم كوريا الشمالية كيم ذلك، فسوف ألتقي معه على الحدود (المنطقة المنزوعة السلاح) كي أصافحه فقط، وأقول له مرحبا. إذا جاء إلى هناك سنرى بعضنا لمدة دقيقتين هذا كل ما نستطيعه، ولكن هذا سيكون أمرا طيبا".

وأضاف أنه وكيم "على وفاق بشكل جيد جدا".

كوريا الشمالية، من جانبها، قالت إن اقتراح الرئيس الأمريكي "مثير للاهتمام جدا". ونقلت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية عن تشوي سون هوي النائبة الأولى لوزير الخارجية قولها: "نرى أنه اقتراح مثير للاهتمام جدا، ولكننا لم نتلق اقتراحا رسميا".

وأضافت "أرى أنه إذا عقدت اجتماعات القمة بين جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية والولايات المتحدة على خط التقسيم، مثلما يهدف الرئيس ترامب، فإنها ستكون فرصة مهمة أخرى لزيادة تعميق العلاقات الشخصية بين الزعيمين وتعزيز العلاقات الثنائية".