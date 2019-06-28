من هو الرجل وسط زوجات زعماء قمة العشرين؟

المصدر: البيان

التقطت في مدينة أوساكا اليابانية صورة تقليدية للسيدات الأوائل اللاتي يحضرن أعمال قمة مجموعة العشرين إلى جانب أزواجهن من زعماء العالم، واتسمت تلك الصورة بالغرابة بعدما ظهر رجل على جانبهن.

واتضح أن الرجل الوحيد الذي ظهر في الصورة هو فيليب ماي (61 عاما) زوج رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي.

والتقطت الصورة في معبد توفوكو جي في مدينة كيوتو، حسبما ذكر موقع سكاي نيوز عربية.

وغابت عن الصورة السيدة الأميركية الأولى ميلانيا ترامب (49 عاما).

وكان قادة مجموعة الـ20 افتتحوا قمتهم، "الجمعة"، في أوساكا باليابان، حيث يتوقع أن تكون واحدة من أكثر القمم التي تشهد انقسامات منذ سنوات.