ترامب لبوتين : لا تتدخل في الانتخابات الأمريكية

المصدر: (د ب أ)

طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من نظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال لقاء جمعهما على هامش قمة مجموعة العشرين في اليابان، عدم التدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة، وهو يشير بإصبعه بينما علت وجهه ابتسامة متكلفة.

وقال ترامب بعد أن سأله صحفي عما إذا كان سيحذر نظيره الروسي من التدخل: "بالطبع"، مضيفا لبوتين: "لا تتدخل في الانتخابات أيها الرئيس".

وضحك كل من ترامب وبوتين بينما خرج الصحفيون من الغرفة الصغيرة التي كان من المقرر أن يعقد فيها الوفدان الروسي والأمريكي محادثات مطولة.

وهناك مجموعة من القضايا التي قد يتطرق إليها ترامب وبوتين، وبينها إيران وسوريا وأوكرانيا وفنزويلا والسيطرة على الأسلحة النووية. وصرح الرئيس الأمريكي بأن علاقته جيدة ببوتين وإنه يتوقع نتائج إيجابية.

وفي العام الماضي، بدا ترامب خلال قمة عقدت في هلسنكي منحازا إلى جانب بوتين بشأن تقارير وكالات الاستخبارات الأمريكية التي خلصت إلى أن روسيا تدخلت في الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي جرت في عام 2016.

وبالمثل، قال ترامب في مكالمة هاتفية مع بوتين في مايو إنه لم يطرح قضية التدخل في الانتخابات، فيما انتقد "الخدعة الروسية"، وهو مصطلحه المفضل في التحقيقات الخاصة بشأن تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية.

ويعد اجتماع أوساكا أول لقاء مباشر بين الزعيمين منذ نشر تقرير المحقق الخاص روبرت مولر في أبريل والذي أكد تدخل روسيا في انتخابات عام 2016 لصالح