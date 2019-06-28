إمام أوغلو.. معارض «انتزع» قلب تركيا من أردوغان

المصدر: إعداد- عمر حرزالله

احتفل رئيس بلدية اسطنبول الجديد أكرم إمام أوغلو بفوزه مجدداً في الانتخابات وسط حشد يقدر بمئات الألوف من أنصاره، واصفاً ذلك بأنه «بداية جديدة»، وحض الأتراك على الوحدة.

ووسط احتفال الألوف من أنصاره، تعهد إمام أوغلو صاحب النبرة الهادئة والذي حافظ على لهجة تصالحية خلال حملته الانتخابية، خدمة جميع مواطني المدينة الذين يبلغ عددهم 16 مليون نسمة بغض النظر عن ميولهم السياسية. وسيدير شؤون اسطنبول في السنوات الخمس المقبلة.

ويترقب المهاجرون السوريون والعرب المقيمون في مدينة اسطنبول التغيرات التي ستطرأ على أوضاعهم، حيث يقيم نحو 700 ألف سوري هناك. ويصل عدد اللاجئين السوريين في تركيا إلى نحو ثلاثة ملايين و663 ألف شخص أي بنسبة 4.6 بالمئة من إجمالي الشعب التركي، وفق أرقام إدارة الهجرة والجوازات التركية في يناير 2019. ولا يتمتع حزب الشعب الجمهوري المعارض الذي ينتمي له إمام أوغلو بشعبية كبيرة بين العرب والأجانب بشكل عام، بسبب أيديولوجية الحزب القومية التي تمجد الأتراك فوق بقية المكونات الاجتماعية الأخرى.

ولد أكرم إمام أوغلو في مدينة أكشابات، غرب مدينة طرابزون، في تركيا في 4 يونيو 1970، وعاش في مرحلة الطفولة المبكرة في بيئات ريفية بجنوب غرب أكشابات. وتخرج من مدرسة طرابزون الثانوية، حيث مارس لعبة كرة القدم للهواة وكرة اليد. وفي عام 1987 انتقلت عائلته إلى اسطنبول، حيث التحق بجامعة إسطنبول وحصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال وشهادة الماجستير في إدارة الموارد البشرية. وبعد تخرجه، انضم إلى أعمال عائلته في مجال البناء. وفي عام 1995، اقترن بديليك كايا، ولديهما ثلاثة أطفال. وفي عام 2002، أصبح مديرًا لإحدى الشركات، وكان أيضًا نائب رئيس فريق لكرة سلة في 4 يونيو 1970.

شغل إمام أوغلو منصب رئيس بلدية اسطنبول في الفترة من 17 أبريل 2019 حتى 6 مايو 2019، بعد أن تم انتخابه في انتخابات بلدية إسطنبول في مارس 2019 كمرشح تحالف الأمة المشترك لحزب الشعب الجمهوري وحزب الخير (بالتركية: Iwi) وهو حزب ليبرالي وسطي قومي تركي، ثم أعيد انتخابه في 23 يونيو 2019. كان في السابق رئيس بلدية بيليك دوزو، وهي ضاحية تقع غربي اسطنبول، بين عامي 2014 و2019. برز إمام اوغلو كمرشح مشترك غير معروف لتحالف الأمة لمنصب عمدة اسطنبول، متغلبًا على المزيد من المنافسين البارزين أمثال محرم أنيس، مرشح حزب الشعب الجمهوري للرئاسة في عام 2018.