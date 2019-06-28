تحويل رحلة للخطوط الهندية إلى لندن إثر تهديد كاذب

المصدر: نيودلهي - د.ب.أ

أعلن ناطق باسم الخطوط الجوية الهندية (إير إنديا) أن طائرة تابعة للشركة كانت في طريقها من مومباي إلى مدينة نيوارك بولاية نيوجيرسي في الولايات المتحدة قد تم تحويلها إلى مطار ستانستيد في لندن أمس، بعد تهديد أمني محتمل اتضح لاحقاً أنه خدعة. وكتبت شركة الخطوط الجوية في البداية تغريدة على «تويتر» أن مخاوف من وجود قنبلة أدت إلى هبوط رحلتها رقم «AI191» في ستانستيد، لكن بعد ذلك حذفت التغريدة.

وقال الناطق باسم الشركة بعد ذلك إن الركاب الذين كانوا على متن الطائرة جميعهم سالمين، وإن التهديد كان خدعة.

وأكد مطار ستانستيد أن طائرة بوينغ 777 لشركة «إير إنديا» قد حولت وجهتها إليه و«هبطت بأمان» مع تواجد الشرطة. وأفاد بأنه تم إعادة فتح المدرج الذي استخدم لهبوط الطائرة واستأنف المطار عملياته بشكل كامل مجدداً.