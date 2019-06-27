فيديو.. ميركل ترتعش مجدداً ومخاوف من إصابتها بمرض خطير

المصدر: البيان الإلكتروني

مرة أخرى ظهرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وهي ترتعش أثناء كلمة للرئيس فرانك والتر شتاينماير. وقبضت ميركل يديها للسيطرة على الارتجاف، رافضة تناول كوباً من الماء.

كانت ميركل قد ظهرت قبل أسبوعين مع الرئيس الأوكراني وهي ترتعش أيضا مما أثار تساؤلات حول صحتها. لكنها أكدت وقتها أنها بصحة جيدة وكانت فقط تعاني من الجفاف.

وقال الدكتور مايك فيتزباتريك "من الممكن أن تنتج الرعشة عن ارتفاع حرارة الجسم، أو عن نوبة من الخوف، أو عن مرض المالاريا".

بينما أكد المتحدث باسم ميركل انها بخير وستشارك في "قمة العشرين" باليابان كما هو مخطط.