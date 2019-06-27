ماذا يقصد ترامب بتغريدة "ممل"

المصدر: ترجمة: راضية آيت خداش

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء أمس تغريدة قصيرة على حسابه الرسمي في تويتر كتب فيها كلمة BORING! وتعني "ممل".

وذكر موقع نيويورك بوست أن ترامب انتقد من خلال التغريدة النقاش الأول للرئاسة الديمقراطية الذي أقيم الأربعاء، وأوضح رأيه في المواضيع التي تمت مناقشتها وهي الهجرة وعدم المساواة في الثروة وغيرها من المواضيع.

ولم يعلق ترامب بأكثر من كلمة واحدة.

وعقدت المعارضة جولتها الأولى من المناظرات بين المتنافسين على الرئاسة عام 2020 ليلة أمس في ميامي، بحضور إليزابيث وارين المرشحة للرئاسيات، وتم انتقاد العديد من السياسات والقواعد التي فرضها ترامب لا سيما الخاصة بسياسة المهاجرين، بينما كان الرئيس الأمريكي يتابع النقاش على ما يبدو من مقر عمله واكتفى بالتعليق بكلمة واحدة، واصفا النقاش بالممل.