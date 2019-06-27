إثيوبيا: مقتل العشرات في انقلاب السبت الفاشل

المصدر: بحر دار (إثيوبيا) - رويترز

أعلن الناطق باسم حكومة ولاية أمهرة الإثيوبية، أمس، أن عشرات الأشخاص لقوا حتفهم في قتال أثناء محاولة الانقلاب في الولاية مطلع الأسبوع، وذلك في أول تقرير رسمي عن اشتباكات كبيرة وسقوط عدد من الضحايا أكبر كثيراً من التقارير السابقة.

وأبلغ اسماهاغ اسيريس «رويترز»، على هامش مراسم رسمية لدفن ثلاثة من كبار المسؤولين بأمهرة قتلوا في محاولة الانقلاب، بأن ميليشيا مارقة هاجمت مقر الشرطة ومكتب الرئيس في الولاية ومقر الحزب الحاكم في بحر دار عاصمة الولاية يوم السبت. وأضاف أن الميليشيا تشكلت من أعضاء وحدة تم تجنيدها حديثاً من أجهزة أمن الولاية وأنها ناشدت وحدات أخرى الانضمام إليها لكنها قوبلت بالرفض.

وتابع قائلا «إنهم جزء من شرطتنا. إنهم غير مستقلين... (لكن) لم تكن معظم القوات معهم. ودافعت (عنا) على نحو جيد جداً».