لقاء مرتقب بين بوتين وماي للمرّة الأولى منذ قضية «سكريبال»

المصدر: موسكو، لندن - أ.ف.ب

يجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في اليابان هذا الأسبوع، في أول لقاء بينهما منذ انخرطا في سجال على خلفية عملية تسميم الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال العام الماضي، وفق ما أعلن الطرفان أمس.

وسيجري الاجتماع الجمعة خلال قمة مجموعة العشرين في مدينة أوساكا غربي اليابان، بحسب ما أفاد يوري أوشاكوف، كبير مستشاري بوتين في شؤون السياسة الخارجية.

وقال بوتين، في وقت سابق هذا الشهر، إن الوقت حان لـ«طي صفحة» العلاقة المتوترة بين البلدين. وأكد أوشاكوف أن موسكو سترحّب بتحقيق أي تقارب في العلاقات مع لندن. وقال للصحافيين إن «الزعيمين سيناقشان مسائل حساسة، شكّل الكثير منها تراكمات (أثرت) على علاقتنا».