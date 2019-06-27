أمريكا تلوّح بعقوبات على تركيا إذا اشترت «إس 400»

المصدر: بروكسل، أنقرة - وكالات

أكد مسؤول أمريكي كبير أن القائم بأعمال وزير الدفاع مارك إسبر حذر نظيره التركي، أمس، من أن شراء أنقرة منظومة الدفاع الجوي الروسية إس-400 لن ينهي فقط دور تركيا في برنامج مقاتلات إف-35، وإنما سيضر أيضاً الاقتصاد التركي بسبب العقوبات الأمريكية المترتبة على الصفقة.

وأضاف المسؤول الكبير بوزارة الدفاع مشترطاً عدم نشر اسمه: «مرة أخرى.. كان الوزير حازماً جداً بشأن عدم إمكانية حصول تركيا على منظومة إس-400 وبرنامج إف-35 (معا).

وإذا قبلوا منظومة إس-400 فإن عليهم قبول النتائج، وليست تلك المتعلقة فقط ببرنامج إف-35 بل أيضاً النتائج المتعلقة بوضعهم الاقتصادي». وكان المسؤول يتحدث بعد محادثات أمريكية تركية على هامش اجتماع حلف شمال الأطلسي في بروكسل.

في سياق آخر، انتقدت منظمات حقوقية بشدة مواصلة السلطات التركية احتجاز رجل الأعمال المعارض عثمان كافالا، على خلفية اتهامات تتعلق باحتجاجات حديقة جيزي التي وقعت عام 2013.

وجاء في بيان، صدر عن مكتب منظمة العفو الدولية في تركيا، أن: «مواصلة الاحتجاز من دون تقديم دليل ملموس، هو أمر غير مقبول»، مضيفاً أنه «ما كان ينبغي أن يقضي كافالا يوماً واحداً خلف القضبان».

وكانت محكمة في إسطنبول رفضت، أول من أمس، التماساً لإطلاق سراح كافالا، الذي يقبع في السجن منذ أكثر من 600 يوم بتهمة «محاولة الإطاحة بالحكومة» خلال احتجاجات حديقة جيزي 2013.

وقالت إيما سنكلير-ويب، خبيرة الشأن التركي بمنظمة «هيومن رايتس ووتش»، إن لائحة الاتهام المقدمة من جانب المحكمة لا تتضمن على الإطلاق أي دليل على سلوك إجرامي. وطالبت بإطلاق سراحه عندما يتم استئناف المحاكمة في 18 و19 يوليو المقبل.

تهديد

من جهة ثانية هدّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، بأنه سيفرض «رسوماً إضافية كبيرة جداً» على السلع الصينية إذا لم تتوصل الولايات المتحدة والصين إلى اتفاق لإنهاء النزاع التجاري بين البلدين، من دون أن يُجنّب ألمانيا انتقاداته بشأن إسهامها في موازنة الحلف الأطلسي، معتبراً أنها مقصّرة.

وقال «ترامب»، في مقابلة مع قناة «فوكس بيزنس» التلفزيونية، إن الرسوم قد تصل إلى 25% على واردات أمريكية قيمتها 325 مليار دولار من السلع الصينية، التي لا تخضع للرسوم الأمريكية الإضافية حالياً.

واعتبر ترامب أن بكين بحاجة ماسة إلى توقيع اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة لأن اقتصادها في حال انهيار. وقال: «إن اقتصاد الصين ينهار ويريدون التوصل إلى اتفاق»، مع العلم بأن الإحصاءات المنشورة عن الصين لا تدل على أي انهيار متوقع لاقتصادها.

ووجّه ترامب سهامه أيضاً إلى ألمانيا، العضو في الحلف الأطلسي، على غرار الولايات المتحدة التي لا تشارك بشكل كافٍ، بحسب رأيه في موازنة الحلف.ووصف ترامب ألمانيا بأنها شريك «مقصّر»، مضيفاً: «تدفع ألمانيا مليارات ومليارات الدولارات لروسيا لشراء موارد الطاقة، وبرغم ذلك علينا تأمين حمايتها».

ومن المقرر أيضاً أن يلتقي ترامب المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في أوساكا خلال قمة مجموعة العشرين أيضاً.

«تويتر» في قفص الاتهام

اتّهم دونالد ترامب، أمس، موقع التواصل الاجتماعي المفضّل لديه «تويتر»، بفرض رقابة عليه لصالح اليسار. وقال في مقابلة مع شبكة «فوكس بزنس»: «يمنعون الناس من متابعتي عبر تويتر لذلك أواجه الكثير من الصعوبات لإيصال رسالتي».

وأضاف ترامب الذي يندّد كثيراً بـ«تواطؤ» بين عمالقة التكنولوجيا واليسار، أن «هؤلاء الناس جميعهم ديمقراطيون، إنهم منحازون تماماً إلى الديمقراطيين». وتابع: «إذا أعلن غداً أنني أصبحت ديمقراطياً لطيفاً، سأكسب خمس مرات أكثر من المتابعين». وقال: «ما يفعله تويتر فظيع. الكثير من الناس قالوا لي إنهم لم يتمكنوا من متابعتي عبر تويتر».