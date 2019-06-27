البرق يودي بحياة 6 أشخاص في نيبال

المصدر: كاتماندو - وكالات

أعلنت الشرطة في نيبال، أمس، أن ستة أشخاص بينهم ثلاثة أطفال لقوا حتفهم بسبب صعقات البرق في جنوب نيبال هذا الأسبوع، وذلك في الوقت الذي ضربت فيه أمطار موسمية البلاد.

وقال بابترا تشاند، أحد رجال الشرطة: إن ثلاثة أطفال، اثنان يبلغان من العمر 11 عاماً والثالث 12 عاماً، لقوا حتفهم أول من أمس، أثناء تسلقهم شجرة لقطف الفاكهة في قرية في منطقة دانج.

كما لقي ثلاثة أشخاص آخرين حتفهم أثناء عملهم في مزارعهم في منطقة روباندي، بحسب ما قاله دارما راج بانداري رئيس شرطة المنطقة.

ويشار إلى أن صعقات البرق شائعة الحدوث في نيبال خلال موسم الأمطار الموسمية الذي يمتد من يونيو حتى سبتمبر.