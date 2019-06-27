ترامب: أي حرب مع إيران لن تطول

المصدر: واشنطن، وموسك - وكالات

تطرق الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى إمكان اندلاع حرب مع إيران لا يتوقع «أن تطول كثيراً». ومع أن الرئيس الأميركي حرص على القول إنه لا يرغب في وقوع نزاع من هذا النوع، فإن تصريحاته هذه جاءت بمنزلة تحذير لإيران.

مقابلة

وأعرب ترامب، في مقابلة أجرتها معه «بزنس فوكس نيوز»، عن أمله بـ«ألّا يحصل ذلك»، قبل أن يضيف: «لكننا في وضع قوي للغاية في حال حدوث شيء ما. نحن في وضع قوي للغاية. ولن تطول (الحرب) كثيراً. ولا أتحدث هنا عن إرسال جنود على الأرض».

لقاء

في الأثناء، أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي دونالد ترامب سيناقشان منع انتشار الأسلحة النووية والأزمة في سوريا وإيران، وذلك على هامش اجتماع مجموعة العشرين غداً.