ألمانيا تشهد أعلى درجة حرارة منذ يونيو 1947

المصدر: د ب ا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية الألمانية اليوم الأربعاء أن درجة الحرارة في ألمانيا حطمت اليوم الرقم القياسي المسجل خلال شهر يونيو 1947.

وأوضحت الهيئة اليوم، في مقرها بمدينة أوفنباخ أنه لم يتم مطلقا من قبل رصد درجات حرارة خلال شهر يونيو تزيد على ما تم رصده اليوم، حيث سجلت درجة الحرارة 38.6 درجة مئوية في مدينة كوشن بولاية براندنبورج على الحدود الألمانية-البولندية الساعة 50ر14 ظهر اليوم (بالتوقيت المحلي).

وكانت أقصى درجة حرارة تم تسجيلها لشهر يونيو بلغت 5ر38 في يومي 27 و28 من هذا الشهر في عام 1947، في بلدة بولرتال في ولاية بادن-فورتمبرج جنوبي ألمانيا.