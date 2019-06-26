ترامب يتهم تويتر بفرض رقابة عليه

المصدر: ا ف ب

اتّهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء موقع التواصل الاجتماعي المفضّل لديه "تويتر"، بفرض رقابة عليه لصالح اليسار.

وقال في مقابلة مع شبكة "فوكس بزنس"، "يمنعون الناس من متابعتي عبر تويتر لذلك أواجه الكثير من الصعوبات لإيصال رسالتي".

وأضاف ترامب الذي يندّد كثيراً بـ"تواطؤ" بين عمالقة التكنولوجيا واليسار، أن "هؤلاء الناس جميعهم ديمقراطيون، إنهم منحازون تماماً إلى الديمقراطيين".

وتابع "إذا أعلن غداً أنني أصبحت ديمقراطياً لطيفاً، سأكسب خمس مرات أكثر من المتابعين". وقال "ما يفعله تويتر فظيع. الكثير من الناس قالوا لي إنهم لم يتمكنوا من متابعتي عبر تويتر".

وسبق أن اتهمّ ترامب الذي لديه 61 مليون متابع على تويتر، مواقع التواصل الاجتماعي بقمع الأصوات المحافظة.

وأكد أيضاً أن موقع "غوغل" يتلاعب بنتائج محرك البحث الخاص به لصالح وسائل إعلام يسارية.