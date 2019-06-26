مجلس الاتحاد الروسي يقر تعليق التزام روسيا بمعاهدة الصواريخ

المصدر: موسكو- البيان

صادق مجلس الاتحاد الفيدرالي الروسي بالاجماع على القانون الرذاسي بانسحاب روسيا في معاهدة الصواريخ القصيرة والمتوسطة المدى.

قرار مجلس الاتحاد جاء بعد أن وافق مجلس الدوما في الـ 18 من الشهر الجاري على نفس المعاهدة.

وكانت واشنطن قد انسحبت بداية العام الحالي بشكل أحادي من المعاهدة متهمة روسيا بخرق بند المعاهدة المتعلق بصواريخ 9M 720, وهو ما نفته وزارة الدفاع الروسية.

وكانت المعاهدة وقعت في العام 1987 بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة، وتحضر على البلدين انتاج ونشر الصواريخ الباليستية والمجنحة القصيرة والمتوسطة المدى.