أمريكا: تركيا ستخسر صفقة «إف 35» إذا أتمت «إس 400»

المصدر: بروكسل - رويترز

أعلنت المبعوثة الأمريكية لدى حلف شمال الأطلسي، أمس، أن الولايات المتحدة ستمنع القوات التركية من تشغيل المقاتلات إف-35 وتطويرها إذا مضت أنقرة قدماً في شراء منظومة الدفاع الجوية الروسية.

وحضّت واشنطن وحلفاؤها تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، على عدم تركيب منظومة إس-400 الروسية، وقالوا إن هذا سيسمح بمعرفة تكنولوجيا المقاتلات إف-35 التي تم تطويرها لكي تتفادى أجهزة رادار العدو وأجهزة التتبع الحراري.

إلا أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تعهد من جديد، أمس، بالمضي قدماً في شراء منظومة إس-400 رغم مخاوف الحلفاء.

وقال أردوغان لأعضاء حزبه العدالة والتنمية في البرلمان: «تركيا ليست دولة تحتاج لإذن أو تخضع لضغوط.. منظومة إس-400 مرتبطة بشكل مباشر بسيادتنا ولن نتراجع خطوة».

وذكرت أنقرة أن منظومة إس-400 مع روسيا نهائية، ما أثار خلافاً دبلوماسياً مع الولايات المتحدة ليضيف إلى خلافها بشأن الاستراتيجية المتضاربة في سوريا والعقوبات المفروضة على إيران.

وقالت سفيرة الولايات المتحدة لدى حلف الأطلسي كاي بيلي هتشيسون: «كل شيء يشير إلى أن روسيا ستسلّم تركيا المنظومة وسيكون لذلك عواقب».