أوكرانيا تهدد بالانسحاب من الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا

المصدر: كييف - د.ب.أ

هددت أوكرانيا، أمس، بالانسحاب من الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، حيث قررت المنظمة الأوروبية إعادة حقوق روسيا في التصويت.

وكان قد تم تجريد روسيا من حقها في التصويت بالجمعية، قبل خمس سنوات، كعقاب لها بسبب ضمها منطقة القرم الأوكرانية المجاورة لها في عام 2014.

ويأتي قرار الجمعية البرلمانية، لتكون المرة الأولى التي يتم فيها إلغاء إحدى العقوبات المفروضة على روسيا بسبب أزمة شبه جزيرة القرم.

وقال زعيم الوفد الأوكراني، فولوديمير أريف، في بيان، إن أوكرانيا توقف مشاركتها في الجلسة الحالية للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، «باستثناء الأمور المتعلقة بحرمان سلطات الوفد الروسي».

وأوضح أريف أن الوفد الأوكراني يناشد البرلمان الأوكراني من أجل «الضرورة الملحة للنظر في تعليق مشاركة أوكرانيا بالجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا في المستقبل».

ووافق المجلس على اقتراح إعادة روسيا، أمس، بالأغلبية، حيث تمت الموافقة على المقترح بـ118 صوتاً ورفضه بـ62 صوتاً. كما امتنع 10 عن التصويت.