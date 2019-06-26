خبراء ألمان إلى أوغندا للمساعدة في مكافحة الإيبولا

المصدر: برلين، كامبالا - د.ب.أ

أرسلت الحكومة الألمانية فريقاً من الخبراء إلى أوغندا للمساعدة في مكافحة مرض الإيبولا الخطير. وقال جيرد مولر، وزير التنمية الألماني، إن الفريق وصل، أمس، إلى الدولة الواقعة شرقي أفريقيا وسيدعم السلطات الأوغندية ميدانياً، مشيراً إلى أن من الممكن أن يساعد في توصيل العينات إلى المعمل. وأوضح مولر أن السلطات الأوغندية كانت قد طلبت المساعدة من ألمانيا.

وقال مولر: «للأسف لا نزال نحتفظ في الذاكرة بآخر وباء للإيبولا في غرب أفريقيا، وعواقبها الفتاكة»، وذلك في إشارة إلى الوباء الذي تفشى في 2014/2015، وأودى بحياة أكثر من 11 ألف شخص.

وتابع الوزير المنتمي إلى الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري أنه جرى التعلم من هذه التجربة أن أهم شيء مطلوب هو السرعة للحد من انتشار الوباء. كان الوباء الأخير تفشى في العام الماضي في شرق الكونغو، وبلغ عدد المصابين منذ ذلك التاريخ نحو 2250 شخصاً.