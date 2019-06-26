ترامب يهدد طهران بـ«الإزالة» من الوجود

المصدر: Ⅶ واشنطن - وكالات

توعدت واشنطن «إيران» برد حاسم إذا واصلت الهجوم على المصالح الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط، وحذر الرئيس دونالد ترامب من أن أي هجوم على المصالح الأميركية سيؤدي إلى رد «ساحق» قد تكون نتيجته «إزالتها» من الوجود، واصفاً رد إيران على العقوبات بأنه «مهين وينم عن جهل».

وكتب في تغريدة في خضم التوتر المتصاعد بين واشنطن وطهران، «أي هجوم من جانب إيران على أي شيء أميركي سيقابل بقوة كبيرة ساحقة. في بعض النواحي، يعني الرد الساحق الإزالة من الوجود».

عقوبات جديدة

وقد ردت طهران بحدة الثلاثاء على العقوبات الأميركية بحق قادتها مشيرة إلى أنها تكشف «كذب» واشنطن بشأن عرض المحادثات وتغلق مسار الدبلوماسية مع إدارة ترامب. وفرضت واشنطن عقوبات على المرشد الأعلى علي خامنئي وكبار المسؤولين العسكريين، وأشارت إلى أنها ستدرج وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على قائمتها السوداء في وقت لاحق هذا الأسبوع.

وأضاف ترامب أن «قادة إيران يفهمون فقط القوة، والولايات المتحدة أقوى قوة عسكرية في العالم إلى حد بعيد». كما وصف ترامب تصريحاتهم بأنها «تنم عن جهل ومهينة للغاية».

وقال ترامب إن «القيادة الإيرانية لا تفهم معنى كلمات، لطيف أو تعاطف. لم يفهموها أبداً». وقال إن «الشعب الإيراني الرائع يعاني وبدون أي سبب على الإطلاق. قيادته تنفق كل أموالها على الإرهاب، والقليل على أي شيء آخر».

وأقرت الولايات المتحدة الأمريكية،، عقوبات جديدة على إيران شملت المرشد الأعلى وعدداً من قادة ميليشيا الحرس الثوري. الخطوة الأمريكية جاءت في ظل مجموعة من الخطوات العقابية لضرب قلب اقتصاد طهران منذ إعادة العمل بالعقوبات عام 2018 وانسحاب الرئيس دونالد ترامب من الاتفاق النووي.

ضغوط متواصلة

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أثناء توقيع أمر بفرض تلك العقوبات المالية: «رد قوي ومتناسب على تحركات إيران الاستفزازية المتزايدة». وأكد ترامب أن بلاده ستواصل زيادة الضغوط على طهران، وأضاف: «لا يمكن لإيران امتلاك سلاح نووي مطلقاً»، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن «الكرة الآن في الملعب الإيراني للتفاوض». وتسود حالة من التوتر بين واشنطن وطهران، على خلفية الاعتداءات الأخيرة وتهديد الملاحة الدولية.