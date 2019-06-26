واشنطن: ترامب ضبط رد فعله.. والأمر ليس «ضعفاً»

المصدر: واشنطن - وكالات

أشاد مسؤول أمريكي بردة فعل الرئيس دونالد ترامب «الهادئة» تجاه إسقاط الطائرة المسيرة من قبل إيران.

وقال المسؤول: «ترامب تحلى بضبط النفس الشديد في رده على إسقاط الطائرة المسيرة، وعلى إيران ألا تفسر ذلك بأنه ضعف»، حسب ما أشارت وكالة «رويترز». وأضاف: «لن نبدأ صراعاً مع إيران، وترامب ترك الباب مفتوحاً للدبلوماسية، ولكن إذا واصلت إيران الهجوم علينا فسيكون ردنا حاسماً». ووقّع ترامب، الاثنين، عقوبات مشددة على إيران تستهدف خصوصاً مرشد النظام علي خامنئي. وقال ترامب لدى توقيعه الأمر التنفيذي إن بلاده تريد وقف رعاية إيران للإرهاب.