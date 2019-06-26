الحرس الثوري يعدم أحد قادته بتهمة «التجسس»

المصدر: عواصم - وكالات

نشرت وسائل إعلام ومواقع تواصل إيرانية خبراً يفيد بإعدام عيسى شريفي، أحد قادة الحرس الثوري الإيراني، ونائب محمد باقر قاليباف، عمدة طهران الأسبق يوم 21 يونيو الحالي بشكل سري. وتضاربت الأنباء عن سبب إعدامه، منها ما تحدث عن إعدام القائد في الحرس الثوري بتهمة «الفساد»، فيما أفادت أنباء أخرى باتهامه بـ«التجسس لصالح دولة متخاصمة». عيسى شريفي كان أحد أعضاء قيادة القوة الجوية للحرس الثوري في فترة الحرب العراقية الإيرانية.

كما استلم بعدها عدة مهام، منها قيادة «لواء 14 الإمام الحسين» في الحرس الثوري، ونائب الدعم اللوجستيكي لقائد الحرس الثوري ونائب الدعم اللوجستي لقائد شرطة إيران. وبحسب ما نقلت قناة «تشالش» الإخبارية في تطبيق «تليغرام» نقلاً عن أعضاء في مجلس بلدية طهران، تحدثوا شرط عدم نشر أسمائهم، فإن شريفي خرج من إيران بحجة مرض ابنته وتوجه للسويد «بعد أن تم الكشف عن مبالغ كبيرة اختلسها» عندما كان نائباً لعمدة طهران.

ويقول التقرير إن شريفي كان ينوي الإقامة الدائمة في السويد، لكن «بخطة من استخبارات الحرس الثوري تم تنفيذها بالتعاون مع جهاز الشرطة الإيرانية، استدرج إلى أرمينيا ومن ثم القبض عليه ونقله إلى طهران».

وأضاف التقرير، تم الإفراج عن شريفي في 2017 بوساطة رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية الحالي محمد باقري، وبنفوذ من نجل المرشد الإيراني مسعود خامنئي بكفالة. وتحدثت التقارير عن اتهام شريفي بالتجسس بعد الإفراج عنه بقرار الكفالة. وفي 2018 سُئل الناطق باسم القضاء الإيراني غلام حسين محسني ايجه اي حينها عن ملف شريفي، فرد قائلاً: «لست على اطلاع بتفاصيل الملف، واعذروني عن إخباركم بشيء حتى لو كنت على اطلاع».