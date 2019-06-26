سلاح أمريكي جديد يصطاد الطائرات المُسيرة

المصدر: البيان الالكتروني

كشف سلاح الجو الأمريكي عن أداة جديدة يمكن أن تتمركز في قواعد حول العالم، وهو نظام إشعاعي عالي الطاقة يسمى "المستجيب التشغيلي للمايكروويف عالي الدقة" أو (THOR)، الذي تم تصميمه لحماية القواعد ضد أسراب الطائرات بدون طيار.

وطور مختبر أبحاث سلاح الجو في قاعدة كيرتلاند للقوات الجوية في ألبوكيرك بولاية نيو مكسيكو، النظام الجديد الذي يستخدم رشقات قصيرة من موجات المايكروويف عالية الطاقة، لتعطيل طائرات "الدرون".

ووفقا لوسائل إعلام محلية، فقد تم تطوير النظام في غضون 18 شهرا بتكلفة 15 مليون دولار، وجرى تشغيله عبر مولد يتم شحنه في حاوية، مما يعني أنه يمكن نقله في أي مكان تقريبا وإعداده في غضون ساعتين.

وجرى تطوير هذا النظام بشكل فعال لإسقاط عدد كبير من الطائرات دون طيار في وقت واحد، وهي طريقة أكثر فعالية من إطلاق النيران أو الدخول في اشتباك، وفقا لسكاي نيوز عربية.

وبدأ سلاح الجو الأمريكي في اختبار "ثور" ضد أهداف قصيرة المدى في وقت سابق من هذا الربيع، في حين أن نظاما آخر، وهو نظام الدفاع الجوي للقاعدة الجوية الموسعة ذات الموجات الصغرى عالي القدرة المضاد للإلكترونيات (CHIMERA) صُمم لضرب الأجسام الطائرة على المدى المتوسط ​​إلى المدى الطويل.

ومن المتوقع أن يتم تسليم هذا النظام إلى القوات الأميركية العاملة العام المقبل.