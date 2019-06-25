ترامب يعيّن ستيفاني غريشام متحدثة باسم البيت الأبيض

المصدر: ا ف ب

عيّن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء ستيفاني غريشام، الناطقة باسم الامريكية الأولى، متحدّثة باسم البيت الأبيض خلفا لسارة ساندرز.

وجاء الإعلان عن قرار تعيين غريشام عبر تغريدة للأمريكية الأولى ميلانيا. وتحلّ غريشام محل ساندرز التي تعرّضت لانتقادات حادة لقلّة إحاطاتها للصحافيين المكلّفين تغطية أخبار البيت الأبيض.

وفي تغريدتها، أعلنت السيدة الأمريكية الأولى أن غريشام التي ستتولى منصب المتحدّثة باسم البيت الأبيض ستتولى أيضا منصب المديرة الإعلامية.

وكتبت ميلانيا ترامب على تويتر "يسرّني أن أعلن أن سيتفاني غريشام ستصبح المتحدثة باسم البيت الأبيض والمديرة الإعلامية"، مضيفة "إنها تعمل معنا منذ العام 2015".

وتابعت الأمريكية الأولى أنها والرئيس يعتبران غريشام "الشخص الأفضل لخدمة الإدارة والبلاد".

وكان ترامب قد أعلن أنّ ساندرز ستغادر منصبها في نهاية يونيو الجاري، معربا عن أمله في أن تترشّح يوماً ما لمنصب حاكم ولاية أركنسو، علماً بأنّ والدها مايك هاكابي سبق له وأن شغل هذا المنصب.