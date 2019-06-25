بولتون: إيران النووية تهدد أمن المنطقة

المصدر: البيان الإلكتروني

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، الثلاثاء، إن إيران تشكل تهديدا لكل المنطقة جراء سلوكها وصواريخها الباليستية، مشيرا إلى أن كل الخيارات لاتزال مطروحة على الطاولة بخصوص إيران.

وأضاف بولتون في كلمة في القدس على هامش انعقاد قمة أمنية ثلاثية في القدس (أمريكية روسية إسرائيلية)، أن الولايات المتحدة تريد التخلص من كل القوات الأجنبية في سوريا، مؤكدا أن الحل الأمثل للأزمة السورية هو "السياسي"، بحسب موقع العربية.

ولفت إلى أن وجود إيران في سوريا يشكل خطرا، خاصة على إسرائيل. موضحا أن الروس عبروا مرارا عن رغبتهم بمغادرة الإيرانيين سوريا.

وشدد المسؤول الأمريكي على ضرورة وجود استراتيجية لمنع عودة إيران وميليشياتها إلى سوريا.

وقال "لو كانت إيران جادة بالحل لما انتهكت الاتفاق النووي".