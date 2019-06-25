الإمارات وإيطاليا تدعوان إلى حلول سياسية لأزمات المنطقة

المصدر: روما - وام

التقى معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، الذي يقوم حالياً بزيارة إلى إيطاليا، ماتيو بيانتادوسي رئيس ديوان وزارة الداخلية الإيطالية وذلك بمقر الوزارة في روما.

وتم خلال اللقاء - الذي حضره عمر عبيد محمد الحصان الشامسي، سفير الدولة لدى الجمهورية الإيطالية - التأكيد على ضرورة التعاون الدولي في سبيل إرساء الأمن والاستقرار في المنطقة ومتابعة المشاورات السياسية وأهمية الحل السياسي للأزمات التي تمر بها المنطقة.

وأكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش موقف دولة الإمارات السياسي الداعم للجهود التي يقوم بها المجتمع الدولي لمحاربة جميع أشكال التطرف والإرهاب الذي يهدد الأمن والسلم الدوليين. كما ناقش اللقاء المواضيع ذات الاهتمام المشترك.