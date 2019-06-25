تحطم طائرتين للجيش الألماني بعد اصطدامهما في الجو

المصدر: برلين - وكالات

تحطمت طائرتان حربيتان من نوع يوروفايتر تابعتين للجيش الألماني بعد اصطدامهما في الجو شمال البلاد، بحسب ما أعلن الجيش الألماني أمس.

وأوضح ناطق عسكري ألماني أن «الطيارين تمكنا من القفز» من الطائرتين قبل تحطمهما على الأرض. وعثر على أحدهما حياً في حين لايزال رجال الإنقاذ يبحثون عن الآخر.

وفي وقت لاحق، أعلنت الشرطة العثور على أشلاء جثة بالقرب من موقع سقوط إحدى المقاتلتين.

وقال ناطق باسم الشرطة بمدينة نويبراندنبورج إنه لم يتضح حتى الآن إذا ما كانت هذه الأشلاء تخص قائد الطائرة الذي لم يتم العثور عليه حتى الآن.

واصطدمت الطائرتان ببعضهما البعض عند تحليقهما قبل أن تتحطما قرب بحيرة مورتز في مقاطعة ميكليمبورغ-بوميرانيا-الغربية. وأظهرت أشرطة فيديو لوسائل إعلام محلية عمودي دخان يتصاعدان في منطقة غابات يبعد أحدهما عن الآخر عدة كيلومترات.

وذكر سلاح الجو أن طائرة ثالثة من نفس الطراز كانت تشارك في التدريب أيضا، وكان قائد الطائرة الأخيرة قد شاهد هبوط مظلتين وأبلغ عن الحادث.

وأعلنت وزارة الدفاع الاتحادية في ألمانيا أن وزيرة الدفاع أورزولا فون دير لاين توجهت إلى موقع سقوط المقاتلتين.

وتنتمي الطائرتان إلى سرب طائرات 73 «شتاينهوف» المتمركز في منطقة لاجه بالقرب من مدينة روستوك.

ويوروفايتر التي دخلت الخدمة في 2004 هي طائرة قتال بمحركين تصنعها ألمانيا والمملكة المتحدة وأسبانيا وإيطاليا.