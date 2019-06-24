صيني رئيساً لـ«فاو» للمرة الأولى

المصدر: روما - د.ب.أ

انتخبت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو)، تشو دونجيو ليكون أول صيني على الإطلاق يرأس المنظمة الأممية، في انتكاسة للاتحاد الأوروبي.

فقد تقدم الصيني، أخصائي علم الوراثة، الذي اختاره أعضاء فاو على كاترين جيسلان-لانييل، المرشحة المفضلة لألمانيا والاتحاد الأوروبي، اللذين كانا يواجهان صراع سلطة للسيطرة على المنظمة مع الصين، قبل التصويت.

وفاو أكبر وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة ومقرها روما. وهدفها هو محاربة الجوع في مختلف أنحاء العالم. وتعد الولايات المتحدة واليابان والصين وألمانيا، هي الأطراف المساهمة الأكبر الأربعة فيها. وقال مصدر في المؤتمر إن جهود الصين لقيادة فاو مثلت دفعة جديدة من قبل قوى الآسيان للتأثير في الشؤون الدولية.