ترامب يتجه لإشعال حرب عملات عالمية

المصدر: واشنطن - أ ف ب

يتجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إشعال شرارة حرب عملات عالمية وخاصة مع خصومه التجاريين، بسبب ما يعتبره أسعار صرف «غير عادلة»، وهو ما يعد مؤشراً على حلقة جديدة من حرب عملات من شأنها أن تترك تداعيات على الاقتصاد العالمي.

فقد تضمن مشروع لوزارة التجارة الأمريكية إمكان أن تفرض الولايات المتحدة رسوماً عقابية على كل بلد تعتقد أنها تضعف عملتها لتبقى صادراته أرخص من المنتجات الأمريكية. ويحذر اقتصاديون من أن هذا الموقف قد يفتح الباب أمام حرب عملات عالمية تلحق أضراراً بالجميع. والتهديد الذي يلوّح به وزير التجارة ويلبر روس، الذي يعتبر صاحب موقف متشدد حيال المبادلات، قد يعرّض واشنطن للانتقام إذا خفض الاحتياطي الفدرالي معدلات الفائدة كما يرغب ترامب.