البيت الأبيض يؤكد رسالة من ترامب لزعيم كوريا الشمالية

المصدر: واشنطن - رويترز

أكد البيت الأبيض، أمس، أن الرئيس دونالد ترامب بعث برسالة إلى الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون قبل أيام من زيارة يقوم بها ترامب لليابان وكوريا الجنوبية.

وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز في رسالة بالبريد الإلكتروني «بعث الرئيس ترامب برسالة (إلى زعيم كوريا الشمالية) والمراسلات بين الزعيمين مستمرة».

وكانت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية ذكرت في وقت سابق أن كيم سيدرس ملياً محتوى الرسالة، التي لم تفصح عن محتواها.

ووصف تقرير الوكالة الرسالة بأنها «ذات محتوى ممتاز» وأن كيم «سينظر ملياً في المضمون المثير للاهتمام». وتوقفت المحادثات بعد قمة فاشلة في فبراير بين ترامب وكيم في هانوي بفيتنام.

وقال مسؤول أمريكي يوم الأربعاء إن الولايات المتحدة ليس لديها شروط مسبقة للمحادثات الجديدة، لكن التقدم سيستلزم اتخاذ بيونغيانغ خطوات ملموسة يمكن التحقق منها للتخلي عن برنامجها للأسلحة النووية.