مقتل شخص وإصابة 10 بإطلاق نار في ولاية إنديانا

المصدر: ساوث باند (أمريكا) - د.ب.أ

لقي شخص حتفه وأُصيب ما لا يقل عن عشرة أشخاص آخرين من جراء إطلاق نار قبالة حانة في ولاية إنديانا الأمريكية، وذلك حسبما ذكرت شرطة الولاية على تويتر أمس. وجرى إطلاق النار قرابة الساعة الثانية صباح أمس بالتوقيت المحلي، في مدينة ساوث باند، ووفقاً لمحطة (سي بي إس)، فقد كان هناك ما يتراوح بين 50 و100 شخص في الحانة في ذلك التوقيت.

ولم يتم التعرف بعد إلى سبب الحادثة. وبرز اسم ساوث باند في جميع أنحاء الولايات المتحدة، منذ أن أعلن عمدتها بيت باتيجيج اعتزامه الترشح لرئاسة البلاد في العام المقبل.

وشهدت الولايات المتحدة خلال العقدين الماضيين عمليات عدة لإطلاق النار، أسفرت عشرة منها عن مقتل أكثر من 260 شخصاً على الأقل فضلاً عن عشرات المصابين. وأدت حوادث إطلاق النار إلى انطلاق احتجاجات معارضة للوبي الأمريكي القوي المؤيد للحق في حيازة الأسلحة وللرئيس الأمريكي دونالد ترامب.