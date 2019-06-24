الصين تسعى للهيمنة على نصف اقتصاد العالم عبر بوابة «آسيان»

المصدر: بانكوك - رويترز

اتفق زعماء دول جنوب شرق آسيا في ختام أول قمة لهم هذا العام في بانكوك، أمس، على استكمال المفاوضات حول اتفاق الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة الذي اقترحته الصين والذي يضم 16 دولة، بحيث تنتهي بحد أقصى خلال العام الجاري.

وتحرص الصين على أن يرى هذا الاتفاق النور قريباً لدعم كفّتها في الحرب التجارية أمام الولايات المتحدة الأمريكية، حيث إنه سيمكّنها من الهيمنة على نصف اقتصاد العالم عبر بوابة «آسيان».

وقال برايوت تشان أوتشا، رئيس وزراء تايلاند، في مؤتمر صحفي بصفته رئيس القمة الرابعة والثلاثين لرابطة دول جنوب شرق أسيا (آسيان)، إن الدول الأعضاء في الرابطة تحتاج إلى قوتها الاقتصادية الجماعية لكسب النفوذ عالمياً، خاصة وسط التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

وحث برايوت الدول الأعضاء في «آسيان» على استكمال المفاوضات هذا العام حول اتفاق الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة، وقال: «هذا سيساعد آسيان على التعامل مع التغيرات والغموض الذي سيحدث في المنطقة وهي تمضي قدماً، خاصة آثار التوتر التجاري بين الشركاء التجاريين المهمين في آسيان».

وبدأت المفاوضات في 2012 حول اتفاق الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة الذي يقترح إقامة منطقة تجارة حرة تضم 45% من سكان العالم وأكثر من ثلث إجمالي النواتج القومية فيه لكن الاتفاق لا يشمل الولايات المتحدة.

وقال رئيس وزراء تايلاند: «إذا أمكننا فعل ذلك سنكسب النفوذ وأساس التفاوض؛ لأننا عندما نتجمع سنكون 650 مليون نسمة، أي أكبر كتلة إقليمية في العالم». وأضاف أن أربع دول أعضاء في آسيان هي: تايلاند وإندونيسيا وسنغافورة وفيتنام، ستناقش الحرب التجارية في قمة العشرين التي تضم الاقتصادات الكبرى العشرين والتي ستعقد هذا الشهر في اليابان.