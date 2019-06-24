توقعات بركود أمريكي محدود العام المقبل

المصدر: دبي- سيد صالح

توقع مستثمرون أوروبيون أن يدخل الاقتصاد الأمريكي موجة ركود محدودة خلال العام المقبل، حتى مع تزايد الاحتمالات باتجاه البنك المركزي الأمريكي «مجلس الاحتياطي الفيدرالي» إلى خفض معدلات الفائدة بُغيَة زيادة معدلات النمو الاقتصادي.

ووفقاً لتقرير نشرته أمس شبكة «سي إن بي سي» الإخبارية الأمريكية أمس، فقد تباينت الآراء لدى مجموعة من المستثمرين والمحللين الاقتصاديين الأوروبيين بشأن عدد مرات خفض سعر الفائدة المُتوقع أن يُعلن عنها «مجلس الاحتياطي الفيدرالي» خلال الفترة المتبقية من العام الجاري، فتوقع بعضهم أن يجري الخفض مرة واحدة بحلول نهاية العام، فيما توقع البعض أن تجري ثلاث عمليات خفض، منها مرتان خلال الشهر المقبل.