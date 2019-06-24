مقتل ثمانية تشاديين بينهم سبعة عسكريين

المصدر: نجامينا - أ.ف.ب

قتل ثمانية تشاديين بينهم سبعة عسكريين إثر هجوم بعد ظهر الجمعة على بلدة تقع في منطقة بحيرة تشاد غرب البلاد، نسب إلى جماعة بوكو حرام الإرهابية، وفق ما أفادت مصادر أمنية أمس.

وقال مصدر أمني لوكالة فرانس برس «أحصينا ثمانية قتلى هم سبعة عسكريين وأحد حراس زعيم محلي قضوا في نغوبوا، إضافة إلى 13 جريحاً». وأضاف «سقط ستة قتلى في صفوف بوكو حرام وتركوا وراءهم قطعتي سلاح».

وقال مصدر أمني آخر للوكالة «تعرض عناصرنا لكمين في مكان غير بعيد من نغوبوا في منطقة بحيرة تشاد».

وتشهد منطقة بحيرة تشاد تجدداً لهجمات الجماعة النيجيرية منذ يونيو 2018. وسجلت مذاك تسع هجمات لبوكو حرام في الأراضي التشادية.