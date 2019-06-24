8 قتلى بانفجار أنبوب نفط في نيجيريا

المصدر: لاغوس - أ.ف.ب

قتل ثمانية أشخاص على الأقل في انفجار أنبوب نفط جنوب شرقي نيجيريا، وفق ما أفادت أمس الشرطة ومسؤول محلي لم يستبعدا ارتفاع الحصيلة. وقال المسؤول السياسي المحلي جيرالد أوفورجي: «زرت المكان حال إبلاغي بالحادث، وأحصينا ما لا يقل عن ثمانية جثث متفحمة، لكن أظن أنه قد يكون هناك (ضحايا) أكثر».

وتابع المصدر أنه بحسب التحقيقات الأولية فإن أنبوب النفط «يتبع شركة خط أنابيب تسويق المنتجات وكانت تجري عليه أشغال صيانة عندما وقع الانفجار».

وقال نامدي أومونو، المتحدث باسم شرطة ولاية ريفرز: «وقع الحادث السبت في منطقة كوم كوم في أويغبو حين كان فريق مهندسين يقوم بأعمال صيانة على خط الأنابيب»، مضيفاً: «أن عدد الضحايا لا يزال غير معروف».