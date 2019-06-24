تحقيقات بجنوب أفريقيا في مزاعم فساد تتعلق برامافوسا

المصدر: كيب تاون - د.ب.أ

تحقق النائبة العامة في جنوب أفريقيا، بوسيسيوي مخويباني، في مزاعم جديدة حول غسل الأموال، تتعلق بحملة الرئيس سيريل رامافوسا، بحسب ما ذكرته صحيفة «صنداي تايمز» ومقرها جوهانسبرغ.

وأفادت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، أمس، بأن النائبة العامة تحقق بشأن تبرعات بقيمة 400 مليون راند (27.9 مليون دولار)، تم تقديمها لحملة رامافوسا الرئاسية، بحسب تقرير الصحيفة.

ونقلت الصحيفة عن خوسيلا ديكو المتحدثة باسم رامافوسا القول إن الرئاسة «لن تعلّق على مثل هذه الأمور، لأن القيام بذلك يعد مخالفاً». وكانت قضية سابقة رفعت ضد الرئيس تتعلق بتبرعات بمبلغ 500 ألف راند، دفعتها شركة متورطة في تقديم رشاوى لمسؤولين بارزين في الحكومة. وهناك مهلة أمام رامافوسا 28 من يونيو الجاري للرد على تقرير مخويباني عن هذه القضية.