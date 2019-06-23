النيران تشتعل في 4 دول وتحصد خسائر بشرية ومادية

المصدر: عواصم- وكالات

شهدت عدد من دول العالم، أمس، حرائق خلفت خسائر مادية وبشرية. ففي اليونان نقلت تقارير إعلامية، أمس، أن حريقاً ضخماً نشب في منطقة لاجونيسي السكنية الساحلية بالقرب من أثينا بسبب موجة حر. وذكرت التقارير أن عناصر الإطفاء سعوا لإخماد ألسنة اللهب بشاحنات إطفاء وطائرات ومروحيات.

وفي فرنسا، قتل ثلاثة أشخاص وأصيب آخر بجروح بالغة إثر حريق اندلع في وقت مبكر، أمس، بمبنى وسط باريس، كما أكد الإطفائيون. وأصيب أيضاً 27 شخصاً آخرين بجروح طفيفة تسمموا من الدخان المنبعث من المبنى.

أما في إندونيسيا، ذكر تقرير إخباري أن حريقاً التهم 15 من قوارب الصيد في منطقة إندرامايا بمقاطعة جاوة الغربية. واندلع الحريق بسبب ماس كهرباء في غرفة المحركات بإحدى السفن.

ونقلت وكالة الأنباء الإندونيسية «أنتارا» عن يوريس مارزوقي، مساعد مفوض شرطة إندرامايا، القول إن الحريق اندلع في وقت متأخر الليلة قبل الماضية واستمر حتى فجر أمس.

وفي تركيا، قُتل أربعة عمال أجانب، أمس، جراء اندلاع حريق في مصنع للنسيج في ولاية إسطنبول، حسبما قال مكتب حاكم الولاية في بيان.